＜全米女子オープン最終予選◇20日◇房総カントリークラブ房総ゴルフ場・東/西コース◇東＝6411ヤード・パー72、西＝6397ヤード・パー72＞前日19日に閉幕した「KTT杯バンテリンレディス」で今季2勝目を挙げた高橋彩華が、「人生初の36ホール」という短期決戦でメジャーの切符を手にした。【写真】日曜日には今季2勝目で元女王とハグ一日36ホールのストロークプレーで行われた最終予選。129人が出場して本戦切符を獲得するのは、わ