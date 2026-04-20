ボートレース多摩川の6日間シリーズは21日に予選最終日の4日目を迎える。準優勝戦進出勝負駆けの面々で注目の一人は得点率6・60で三村岳人と並ぶ15位につける阿波勝哉（53＝東京）だ。3号艇で臨んだ3日目前半3Rはセンターから作間章と並ぶコンマ19の3番手スタート。1マークは1つ内の川尻泰輔が先捲りに出て、阿波はツケ回る形となった。バックは川尻、差した岡村仁に続く3番手。2Mは最内を差し伸びてきた作間章を抑えて川尻、