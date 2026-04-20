三陸沖の地震と津波の仕組み20日に青森県で震度5強を観測した三陸沖の地震は、太平洋プレートが陸側のプレートの下に沈み込み、ひずみが蓄積されやすい海域で発生した。過去にも規模の大きな地震が続発した領域で、昨年11月には、やや南側でマグニチュード（M）6.9の地震が発生し津波を観測した。政府の地震調査委員会の長期評価では、超巨大地震の発生も懸念されている。気象庁によると、20日の地震はプレートの境界で発生し