アイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」のライブチケットを不正転売されたとして、ライブの主催会社が転売サイト「チケット流通センター」の運営会社に出品者の情報を開示するよう求めた裁判で、東京地裁（神野泰一裁判長）は「転売サイトへの出品は営業権侵害にあたる」と判断し、開示を命じる判決を出した。グループが所属する芸能事務所「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」（東京）が２０日、明らかにした。判決は