女優の夏木マリ（73）が19日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。「ふてくされの時代」だった20代について語った。19歳だった1971年に本名で歌手デビューし、夏木マリに改名した73年に「絹の靴下」がヒット。しかしその後は不遇の時期が続き、「あの時は夢も希望もない時で私のトンネル時代って言っていて。地方のキャバレーをずっと回っていて、レコードデビューしたけど全然売れなくて、いわ