ソニーネットワークコミュニケーションズは、CSR活動「NUROオンラインプログラム」の一環として、福岡県北九州市と大阪府泉佐野市の子ども食堂を高速回線「NURO」とテレプレゼンスシステム「窓」でつないだオンラインイベントを実施。約600km離れた2拠点で、バーチャルキャッチボール「XRキャッチボール」を用い、遠隔でも一緒に遊べる体験を子どもたちに提供した。ソニーネットワークコミュニケーションズが「NUROオンラインプロ