明治安田J2・J3百年構想リーグ、鹿児島ユナイテッドFCはおととい18日、山口とアウェーで対戦しました。 5連勝中と好調のユナイテッドは4位山口と対戦。 序盤、ユナイテッドはセットプレーからゴールに迫るなか、13分、有田が倒され、フリーキックを獲得。 有田が相手のオウンゴールを誘い、ユナイテッドが先制します。 しかし22分、相手のミドルシュートで同点に。 さらに41