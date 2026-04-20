LE SSERAFIMが、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1を5月22日にリリースする。それに先立つ4月24日には、リードシングル「CELEBRATION」の配信も予定されており、新章の幕開けへの期待は高まる一方だ。去る4月17日には、”Chosen Family（選ばれた家族）”をテーマに据えたアルバムトレーラー「We walkin' here」も公開。5人のメンバーが初めて演技に挑戦し、恐怖心に向き合う姿を固い友情と信頼の物語として描き出した映像は、すで