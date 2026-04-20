アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00〜17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。4月3日（金）放送では、第一子の子育てエピソードなどについて語りました。パーソナリティのこっちのけんと◆第1子誕生で「幸せい