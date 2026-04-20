ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年4月20日（月）〜4月26日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）■双子座（ふたご座）カード：ソードの7（正位置）正直さが武器になる週、透明性こそが武器になる。
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- 8. トイレ紙など冷静な購買呼びかけ
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- 10. 「村正」80年ぶりに輝き取り戻す
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