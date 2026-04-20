ドル円１５８．９０近辺、ユーロドル１．１７６５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は158.90近辺、ユーロドルは1.1765近辺で推移している。ドル円はオセアニア取引開始時の158.46付近を安値に買われ、東京朝方には159.20付近に高値を伸ばした。米軍がホルムズ海峡でイラン商船を拿捕したことが中東情勢の緊張を高値、有事ドル買いを強めた。しかし、その後は上値を抑えられており、158円台後半から159円台