１９日、ミサイルの試験発射を視察する金正恩氏（中央）。（平壌＝新華社配信／朝鮮中央通信提供）【新華社平壌4月20日】朝鮮ミサイル総局は19日、改良型の地対地戦術弾道ミサイル「火星砲（ファソンポ）11ラ」を試験発射した。金正恩（キム・ジョンウン）労働党総書記・国務委員長が発射を視察した。朝鮮中央通信が20日、報じた。１９日、ミサイルの試験発射を視察する金正恩氏（手前右）。（平壌＝新華社配信／朝鮮中央通信提