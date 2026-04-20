２０日午後４時５３分頃、青森県階上町で震度５強の「北海道・三陸沖後発地震」を観測。気象庁は岩手県と北海道に津波警報を発令し、最大３メートルの津波が予想される状況に。岩手・久慈港では８０センチの津波も観測された。ＴＢＳでは午後７時から放送開始予定だった「ＣＤＴＶライブ！ライブ！」の開始を３０分遅らせ、前番組の報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）の放送を延長。キャスターを務める井上貴博