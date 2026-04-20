「喫茶店風サンドイッチ」をおうちで 朝食のマンネリ解消に「喫茶店風サンドイッチ」を作ってみませんか？ 喫茶店風に仕上げるには、マヨネーズだけでなくマーガリンも使うこと。パンにマヨネーズとマーガリンを塗ることで、喫茶店の味を再現。ふわっふわのサンドイッチに朝から気分が上がりそう。 具材はシンプルにして 「喫茶店風サンドイッチ」を再現するには、具材は欲張らずにシンプルに。卵、ハム、きゅうりなどを入れれ