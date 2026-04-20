きょう未明、富山市内のドラッグストアで、掃除用品を盗んだ疑いで２５歳の地方公務員の女が逮捕されました。きょう、窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、富山市大泉の地方公務員高岡明日香容疑者（２５）です。富山南警察署によりますと、高岡容疑者はきょう午前３時ごろ、富山市内のドラッグストアで掃除用ワイパーのシート３点、合わせて２１０５円相当を盗んだ疑いが持たれています。犯行を見た客が店員に伝え、駆