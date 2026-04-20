俳優の中村倫也が20日、都内で行われた映画『君のクイズ』（5月15日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。【全身ショット】雰囲気ガラリ！ブラックコーデで登場した吉住作家・小川哲氏の同名小説を実写映画化。賞金1000万円を懸けたクイズ番組を舞台に、“問題を一文字も聞かずに正解する＝0文字解答”という前代未聞の事件の真相に迫る。主人公で“クイズ界の絶対王者”三島玲央役を中村、天才クイズプレイヤー・本庄絆役