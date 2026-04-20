左脚の内転筋を痛めて負傷者リスト（IL）入りしているパドレス・松井裕樹投手が19日（日本時間20日）、傘下3Aエルパソの一員としてラウンドロック戦に3番手で登板。試合は前日にサスペンデッドになって再開。松井は8回のマウンドに上がって1回を2安打2奪三振で1失点。2死二、三塁から暴投で1点を失った。自身に勝敗は付かず、防御率3・00。この日が6試合目のリハビリ登板だった。