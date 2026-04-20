先月、中国から日本へ輸出されたレアアース磁石は前の月から17.3％減少しました。中国税関総署によりますと、先月のレアアース磁石の日本への輸出量はおよそ184トンで、前の月のおよそ222トンから17.3％減少しました。中国商務省は1月、高市総理の台湾有事をめぐる発言の対抗措置として、軍事転用の可能性がある品目の輸出を禁止。具体的に何が禁止対象になるのかは明らかにされていませんが、レアアースやレアアース磁石なども含