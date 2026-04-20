安定的な皇位継承と皇族数の確保策をめぐり、いまの国会での皇室典範改正を後押しする集会が開かれ、与野党の幹部らが出席しました。都内でおこなわれた集会には、自民党の麻生副総裁や日本維新の会の藤田共同代表のほか、中道改革連合の笠前国会対策委員長、参政党の神谷代表ら、与野党およそ100人の国会議員が参加しました。自民党麻生 副総裁「皇室典範の改正は必ず、今国会で成し遂げなければならんとも思っております