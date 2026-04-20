出産間近なのにホームパーティー？ 準備はだれが…？旦那さんによると、奥さんが産休から復帰したときの働きやすさも考えて、最近入社してきた新人さんたちを紹介したいみたいです。「準備は俺がする！」とのことだったので、OKを出すのですが…!?>>【まんが】思わせぶりなチャラ夫(ウーマンエキサイト編集部)