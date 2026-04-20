日本政府は、中国が東シナ海で一方的な資源開発を進め、新たな構造物を設置する動きを確認したとして、中国側に抗議しました。東シナ海の資源開発を巡っては、2008年に日本と中国が共同開発することで合意しましたが、その後、交渉は中断し、中国側が一方的に開発を進めています。外務省は20日、東シナ海の日中中間線の西側の海域で、中国による、新たな構造物1基の設置に向けた動きを確認したと発表しました。この海域で確認され