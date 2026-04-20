新日本プロレスは20日、後楽園ホールで「Roadtoレスリングどんたく2026」が行われた。5月3日に福岡国際センターの「レスリングどんたく2026」でスペシャルシングルでドン・ファレと対戦するウルフアロンは前日に続き、前哨戦に勝利したものの、試合後にはファレに投げられるという屈辱を受けた。ウルフは矢野通、ボルチン・オレッグと組んでファレ、ディック東郷、NEVER無差別級王者の成田蓮組と6人タッグで激突。ゴング