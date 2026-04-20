高市総理大臣は20日、自民党の役員会で、自衛官の党大会での歌唱に言及し、「様々な意見を真摯に受け止め適切に対応したい」と述べた。役員会後の記者会見で鈴木幹事長が明らかにしたもので、高市総理は、自衛官の歌唱について「法令違反に当たるものではない」と強調しつつ、「党大会の運営、防衛省の対応について、様々な意見を真摯に受け止め適切に対応していきたい」と述べた。また、「当該自衛官に全く責任がないことは強調し