地域密着の映像制作やコンテンツの企画・運営などを行う企業が20日、長崎市に人材育成の拠点を開設しました。 (つなぐ 鳥居 碧代表) 「若い方々が興味、関心を持つITや映像をフックに、長崎の財産となるような人材を長崎で育て、長崎で活躍し続ける、長崎で働き続けられる場を提供していきたい」 長崎市目覚町に拠点を開設したのは、映像制作などを行う「つなぐ」です。 テレビCMなどを制作する「AOI Pro.」とホーム