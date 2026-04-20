2026年4月19日、香港メディアの香港01は、中国当局が被害額2億6000万元（約60億6000万円）規模の特大偽造白酒製造・販売ネットワークを摘発したと報じた。記事は、中国の国家市場監督管理総局が同日、同総局の統一調整の下で山西・四川両省の市場監督部門と公安当局が合同作戦を展開し、商標権侵害と粗悪な白酒（中国の蒸留酒）を製造・販売していた違法犯罪ネットワークを壊滅させたと発表したことを伝えた。そして、当局が山西省