第6回中国国際消費品博覧会（以下「消費博覧会」）が4月13日から18日まで、中国最南端の海南省で開催されました。海口税関の統計によると、第6回消費博覧会の期間中、離島免税品の購入額は合計4億7000万元（約109億円）、購買者数は延べ8万5000人、購入点数は40万3000点に上り、消費の熱気は引き続き高まっています。第6回消費博覧会は、海南自由貿易港の島内封鎖運営開始後最初の大規模な国際展示会であり、中国で初の高品質な消