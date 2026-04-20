咄嗟のひと言に、一同が爆笑した。安田大サーカスのクロちゃんが4月17日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」にMCとして生出演。図らずも、人気俳優のモノマネをする形となる一幕があった。【映像】クロちゃん「え？待てや！」番組では、新企画「イチ推しボートレーサー」を実施。内容は、ボートレーサーのインタビュー映像から早押しクイズを出題し、1分間で正解できればポイントを獲得できるといっ