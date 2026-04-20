ホワイトソックス傘下2Aバーミンガムから3Aシャーロットに昇格した西田陸浮内野手（24）が19日（日本時間20日）、敵地でのジャクソンビル戦に「1番・二塁」で出場。3打数無安打で1得点、1四球1死球2三振だった。途中から右翼を守った。西田は東北高（宮城）、オレゴン大を経て23年のドラフトでホワイトソックスから11巡目（全体329位）で指名され、今季がマイナー4年目でメジャー初昇格を狙っている。