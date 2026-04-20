1歳から子役として活躍し、5歳の時には“第2の芦田愛菜”と言われ話題となった俳優の豊嶋花（19）。Instagramに投稿したシースルーコーデの“大人びた”姿に、さまざまな反響が寄せられている。【映像】豊嶋花、共演俳優との温泉旅行＆シースルーコーデの“大人びた”姿2013年、NHKの朝ドラ「あまちゃん」でヒロインの母親役を演じた小泉今日子の幼少期を、「ごちそうさん」では杏演じるヒロインの幼少期を担当。テレビ朝日の