沖縄県名護市辺野古沖の船転覆事故を巡り、大阪府教育委員会は20日、この船を運航していた団体の活用の有無を府内の公立高などに確認する方針を発表した。水野達朗教育長は記者会見で、吉村洋文知事の発言を受けた対応として「修学旅行の安全対策をどのように取っているかを早急に調査する」と述べた。吉村氏は15日の記者会見で「安全が確認されていない平和学習は実施するべきではない」と主張。同種事案の有無について、府教