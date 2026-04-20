芸能事務所「レプロエンタテインメント」と「つばさレコーズ」による、ワインをテーマとした男性5人組「SHiZUKU」が20日、東京・浅草九劇でお披露目された。ワインソムリエの石田ピノ知之（35）、ミュージカル俳優の門脇リースリング卓史（32）、WEBディレクターの松田シャルドネ創太郎（28）、俳優で幼稚園保育補助の古川カベルネ卓人（28）、パーソナルトレーナーの真田メルロ煌生（29）の5人が、“大人エンタテイメントグル