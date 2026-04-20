歌手の華原朋美（51）が18日、Xを更新。馬に乗る6歳の息子の写真や、自身が乗馬している動画を公開し、注目を集めている。【映像】エクステを付けた最新ショットや息子と乗馬を満喫する姿SNSでは、息子と水着姿でプールを楽しむ様子や、USJを訪れた写真など、プライベートについても発信してきた華原。エクステを付けた最新ショット披露18日に更新したXでは、「北総乗馬クラブに久しぶりに馬に乗ってきました。息子も乗るよ