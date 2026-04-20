Mizkanは4月24日より、中島健人さんを起用した新TVCM『はじめてのフルーティス』篇(15秒)の放映を開始する。ミツカン新TVCM『はじめてのフルーティス』篇新TVCM『はじめてのフルーティス』篇は、「フルーティス」を初めて飲んだ中島健人さんの率直な感想や自然な表情を切り取ったドキュメントタッチの映像で構成されている。CMの舞台は、シャインマスカットやあまおう、白桃、ざくろをモチーフとしたアート作品を飾り「フルーテ