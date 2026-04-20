Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。イベントや自然観察のために双眼鏡を持っていっても、「よく見えた」で終わってしまうことは意外と少なくありません。あとで見返したくても、その瞬間の景色までは残せない。そんなもどかしさを埋めてくれそうだと感じたのが、4Kカメラとナイトビジョン、Wi-Fiシェア機能を備えた「GOGLOO F16」