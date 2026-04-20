Mizkanは2月上旬より順次、「味ぽん」「かおりの蔵 丸搾りゆず」「かけるカンタン酢」の190ml容器を、新容器へとリニューアルしている。ミツカン「味ぽん」「かおりの蔵 丸搾りゆず」「かけるカンタン酢」の190ml容器をリニューアル今回のリニューアルでは、容量はそのままに、よりコンパクトで使いやすい新容器を採用。コンパクト&スリム設計により、冷蔵庫内での収納性を向上。また、片手で開けやすいキャップを採用し、中栓