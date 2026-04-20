Mizkanは4月22日より、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、ミツカン「フルーティス™ りんご酢マンゴー」を使用した「フローズンマンゴー レモネードソーダ」を、期間限定で発売する。ミツカン×フレッシュネスバーガー「フローズンマンゴー レモネードソーダ」ミツカンの「フルーティス」は人気の高い果実や産地にこだわった果実を厳選し、りんご酢などと組み合わせることで果実のおいしさを最大限に引き