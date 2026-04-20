関係が悪くなってしまった夫婦はたくさんいます。筆者の知人は家を飛び出し、生活を立て直そうとしました。そんな彼女を力付けたこととは……？ 罵倒される生活 幼い娘にここまで気を遣わせてしまった申し訳なさと、「私は1人じゃない」と感じ、大泣きしてしまいました。これからは娘のためにも無理をしすぎず、息抜きもしていこうと思います。 【体験者：30代・女性パート従業員、回答時期：2026年3月】