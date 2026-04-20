リラックス中の猫にそっと触れてみたところ…？まるでマズルがオメガマーク（ω）そのものになってしまったようなほほえましい光景は29万3千回を超えて表示され、2万7千件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：寝そべってリラックスしていた猫→そっと触れてみた結果…振り返った瞬間の『口元』がたまらない】 マズルにメロメロ X（旧Twitter）アカウント『@suggarmich』に投稿されたのは、胸キュン必至