猫さんの写真を姉妹で別々に撮影してみたところ、同一猫とは思えないほど違う表情を見せたのだそう！2枚のまったく異なる表情差分は、Xに投稿されると420万回以上も閲覧されるほど話題になり、「これは二度美味しい」「美人も可愛いもいけるとか、このにゃんこ俳優になれそう」といった声が寄せられました！ 【写真：妹が撮ると『クールな印象の猫』→姉が撮影すると…同じ猫とは思えない『驚きの変化』】 妹が写真を撮