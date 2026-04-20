猫がしっぽを触られると怒る理由3選 猫はしっぽを触られるのを嫌がり、怒ることがあります。それはなぜでしょうか？ 1.不快感を覚える 猫のしっぽは、重要な神経が集中しているデリケートな部分です。優しく触れたつもりでも、猫は強い刺激を感じることがあります。そのため、強く触ると不快感や痛みを覚えることがあるのです。 また、しっぽはバランス感覚を保ったり、感情を表すなど、とても大切な役