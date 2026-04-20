【ダイソー】では、今季も「東京ガールズコレクション（TGC）」とのコラボ商品を発売。最新トレンドを押さえた、おしゃれで可愛いアイテムがお得な価格で手に入る、大人気の企画です。ファッション雑貨やモバイルグッズ、扇風機などさまざまな商品がありますが、今回はキュートな「ストラップ」をチェックしていきます。 春夏にぴったりなクリアカラーがおしゃれ 「キラキラキーホルダ