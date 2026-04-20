元NMB48でタレントの白間美瑠がこのほど、SPA！グラビアン魂デジタル写真集「Scale up」(扶桑社)の発売を記念して、誌面カットを公開した。 【写真】キャミに包まれて柔らかそう 本作は、週刊SPA！名物グラビアコーナー「グラビアン魂」で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んでいる。アイドルのイメージから脱却し、さらには妖艶さが増している白間。今回は縁起が良いゴールドの水着や