フランス・パリを象徴する建造物「エッフェル塔」をフランス人技師ギュスターヴ・エッフェルが設計した際、最上階にキッチンやバスルームを備えた私設オフィスを設けていました。2026年5月、エッフェル塔の一部がオークションにかけられるということです。A Dizzying Spiral Staircase With a Single Guardrail Once Led to the Top of the Eiffel Tower. Now, You Can Buy 14 of the Original Stepshttps://www.smithsonianmag.co