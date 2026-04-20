内藤剛志が主演する劇場版『旅人検視官 道場修作』より、予告と本ビジュアルが解禁。道場修作の亡き妻役で、南果歩の出演が決定。主題歌はMasayaの「虹彩‐にじいろ‐」に決まった。【動画】「俺が旅に出ると、どうして事件にぶつかるんだ」―劇場版『旅人検視官 道場修作』予告編2023年12月の第1弾放送以来、日本各地を舞台に、定年退職した元警視庁検視官・道場修作が亡き妻の雑記帳を手に旅をしながら事件の真相に迫る物語