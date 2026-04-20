◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル、２着馬まで日本ダービー・Ｇ１の優先出走権）＝４月２０日、栗東トレセンブラックオリンピア（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は、休日を馬房で過ごした。大江助手は「幼さが抜けてきて、少しずつシュッとしてきました」と成長を感じている。前走のアザレア賞で２連勝。ホープフルＳで４着だったアーレムアレスを一蹴（いっしゅう）した