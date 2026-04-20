2012年に解散したバンド「ステレオポニー」のメンバーで、シンガーソングライターのAIMI（35）が20日、公式サイトを更新。シングルマザーであることを公表した。同サイトで「このたびAIMIについて皆さまへお伝えしたいことがございます。AIMIは現在 シンガーソングライターとして音楽活動を続ける一方でシングルマザーとして生活しております」と報告した。これまで経緯を公表しなかった理由について「プライベートに関わ