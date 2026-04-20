お笑い芸人のやす子が20日、自身のXを更新。同日午後4時53分ごろ、三陸沖を震源とする地震が発生し、青森で最大震度5強の強い揺れを観測したことを受け、用語の解説を交えて、呼びかけを行った。【写真】「より高い安全な場所へ」周辺住民に避難を呼び掛けた高市早苗首相の投稿やす子は「津波注意報＝避難、警戒津波警報＝即避難」と2つの用語の違いを端的に説明。ファンからは「情報助かります」「やす子さんもお気をつけ