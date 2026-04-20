シニア世代が楽しめる場を提供しようと、富山市できのう、５０歳以上が主役のディスコイベントが開かれました。このイベントは、シニア世代が楽しめる場を提供し、高齢者の孤独防止にもつなげようと企画されたもので、高齢者や障害者向けのイベントを手がける会社などでつくる実行委員会が開きました。きのうは５０代から８０代までが参加し、富山市のＤＪ・タテヅカ２０００さんらが曲を流して会場を盛り上げました。参加者はリズ