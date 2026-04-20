自民党富山県第１選挙区支部の総会がおととい富山市で開かれ、中田宏衆議院議員を支部長とする新たな体制が発足しました。おととい開かれた設立総会には、県連役員の国会議員のほか、県議や市議などが出席しました。中田宏支部長「先生方と共に、自民党がこの富山１区においてしっかりとこれからの政治を進めていくための基盤としての総支部。このあとどうぞよろしくお願いします」富山１区の支部長は、前の支部長だった田畑裕明議