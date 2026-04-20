バンビの写真、毎日たくさん撮ってますが、どんな角度でも不意打ちでもなんでも可愛く撮れる不思議！ 私なんて何十枚も撮って、そのうち一枚奇跡が起こればいい方ですよ…。顔が整ってると何も気にしないで写真撮れるんだな…羨ましい！！ もちろんどんなバンビでも可愛いと思っちゃう飼い主の頭の問題でもありますけどね！